جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس السيادة الانتقالى السودانى، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اجتمع لبحث الأوضاع على الحدود الشرقية، وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع فى توفير كل الدعم لجنود القوات المسلحة على الحدود الشرقية.





وقالت المتحدثة باسم المجلس مريم الصادق المهدى فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، بحسب "العربية"، إنه تم التأكيد على احترام الإثيوبيين المقيمين فى السودان والترحيب بالذين وفدوا للبلاد حديثا. واستنكر المجلس الشائعات التى تستهدف الإضرار بالعلاقات بين الشعبين الجارين. وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" وجود تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السودانى على الحدود مع إثيوبيا. وتصاعد التوتر فى المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا فى أوائل نوفمبر، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان. وتركزت الخلافات على الأراضى الزراعية فى الفشقة، التى تقع ضمن الحدود الدولية للسودان. ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية فى الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف، وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع فى الخرطوم حول تلك القضية.

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