المحجوب: تركيا تسعى لإشعال الحرب فى ليبيا

وقال المحجوب: "تركيا تقوم باحتلال مباشر للمنطقة الغربية من ليبيا وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، وزيارة وزير الدفاع التركى لطرابلس تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسى ودعم تنظيم الإخوان".
وأضاف المحجوب لسكاى نيوز عربية : "تركيا تريد أن ترفع تكلفة الفاتورة على الشعب الليبى لأنه فى حال نشوب الحرب فأنها ستكون إقليمية، فالأمر تجاوز الحدود الليبية، لأن هناك عامل مشترك للآخرين وهو البحر المتوسط، وهناك دول ترفض ما تقوم به تركيا".
وكان وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، قد أطلق الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطنى الليبى، وذلك خلال زيارة للقوات التركية فى طرابلس.
وحذر وزير الدفاع التركى الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه باتو "هدفا مشروعا" فى جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.
وقال أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا، لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وتركيا ستستهدفهم فى كل مكان".
ووقعت حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى فى أكتوبر الماضى اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسى بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.
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