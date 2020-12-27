قناة العربية: الجيش السوداني يرسل تعزيزات كبيرة على حدود إثيوبيا

ذكرت قناة "العربية"، أن الجيش السوداني أرسل تعزيزات كبيرة على الحدود مع إثيوبيا وسط توترات بين البلدين بشأن مناطق نزاع. ونقلت القناة، عن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قوله "نستنكر الشائعات التي تستهدف الإضرار بعلاقتنا بإثيوبيا". وأضاف "نحترم الإثيوبيين في بلادنا، ونرحب بالوافدين حديثًا". وأكد "البرهان"، دعم مجلس السيادة لجنود الجيش السوداني على الحدود الشرقية. وجاء ذلك حيث اجتمع مجلس السيادة السوداني، لبحث الأوضاع على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

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