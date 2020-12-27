نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنة تركية تعرضت للتفتيش عارية لـ "أردوغان":راجعوا ضمائركم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هاجر كوش، مواطنة تركية تعرضت للتفتيش عارية، إنها تم إيداعها في سجن بكير كوي في إبريل 2020، وطلبوا منها خلع جميع ملابسها وجعلوها تجلس وتقف 3 مرات، ثم قامت حارسة من الحارسات بفحص جسدها وهي ترتدي جوانتي، وقاموا بإلباسها ملاية، وأخذوها لغرفة وجعلوها ترتدي ملابسها.



وأضافت "كوش"، خلال حوارها عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الاتهام الموجه لها التبرع بتبرعات خيرية، فهم يتهموا من يفعلوا الخير بأنهم يشاركوا في أعمال إرهابية.



وتابعت، أنه لا أحد على الإطلاق يستحق ما حدث لهم، وما تعرضوا له إهانة لكرامتهم وإنسانيتهم، مضيفة لـ "أردوغان" ونظامه: "راجعوا ضمائركم"، منوهة بأنه من المخزي أن أردوغان يتحدث عن الدين ويقرآ القرآن ويفعل أشياء أخرى، فمن المؤسف أن يتشدق بالقرآن ويفعل خلاف ما يقول.

