تحميل لعبة فورت نايت download fortnite علي الاندرويد والأيفون في 5 دقائق فقط

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite تعد من ألعاب الفيديو الإلكترونية صدرت في شهر يوليو لعام 2017م، نالت شعبية وشهرة كبيرة تعمل لعبة فورت نايت بنظام التشغيل بلاي ستيشن 4 وجهاز إكس بوكس وان وتعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز وماك اللعبة تدعم اجهره الهواتف المحمولة بنظام الأندرويد وصلت شهرتها لكافة أنحاء العالم حيث بلغ عدد مستخدميها نحو 250 مليون شخص.

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite

تدور أحداث لعبة فورت نايت في أنحاء الأرض المعاصرة، ثم يختفي 98 % من سكان الكرة الأرضية وذلك نتيجة للظهور المفاجئ للعاصفة العالمية تظهر المخلوقات الغريبة التي تشبه الزومبي وتعمل على مهاجمة باقي سكان العالم، لعبة فورت نايت ساعدت على محاربة الزومبي وحماية الأشخاص المتبقين وقامت ببناء الفخاخ وتكوين الأسلحة والفخاخ وذلك للتصدي والقتال ضد موجات المخلوقات التي تعمل على تدمير الأهداف، اللاعبون يحصلون على مكافآت وذلك لتحسين المواصفات وتحسين فرق الدعم، وترسانة السلاح والمصائد

بطولة العالم في فورت نايت

تحميل لعبة فورت نايت تقام بطولة العالم في لعبة فورت نايت في العاصمة نيويورك من خلال حلبتين دائرتين يوجد بها أجهزة كمبيوتر في ملعب (آرثر آش)، شاركت في هذه البطولة أكثر من 30 دولة حول العالم، قيمة جوائز البطولة قد تصل إلى 30 مليون دولار في عام 2019، ولهذا فهي من أضخم جوائز الألعاب الإلكترونية

حظر لعبة فورت نايت

download fortnite في يوم 14 أغسطس لعام 2020 تم إخفاء لعبة فورت نايت من متجر جوجل بلاي ومن على أب ستور وذلك يرجع لمحاولة تهرب مالك اللعبة إيبك جيمز من دفع الضرائب على الفوائد التي تقدر ب 30 % .

طريقة لعب فورت نايت

download fortnite يمكنك البدء في تحميل فورت نايت على الجهاز الخاص بك حيث تبدأ اللعبة باستقلال 40 لاعب على متن طائرة هيليكوبتر ثم يقوم اللاعب بالنزول في المكان الذي يريده ثم يبدأ بجمع الأسلحة لكي يتمكن من المنافسة وقتل المنافسين في أسرع وقت قبل أن يتم قتله حيث يحمل كل لاعب عده أسلحة يمكنه بها حمايه نفسه وتعطي اللون الذهبي في حالة قوة السلاح وفي حالة اللون الرمادي يكون السلاح ضعيف جدا.