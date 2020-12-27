مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية وطريقة التسجيل للحصول علي السياة والسكن بالمملكة

مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الراهن من قبل مواطنين ومقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد عرفت المؤسسة الإنسانية للوليد بن طلال بحرصها الدائم على أن تقدم الكثير من المساعدات والبرامج الخيرية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن بين خدماتها المتعددة التمتع بسكن أو شراء سيارة بداخل المملكة العربية السعودية، حيث أن المبادرة المقدمة تستهدف فئة معينة من المواطنين ومواطنات المملكة، وكل من يواجه أي مشكلات مادية أو اقتصادية وحتى اجتماعية، بكافة محافظات ومناطق السعودية المختلفة، حيث أن التسجيل بالمبادرة يمكن العديد من المواطنين من التمتع بسيارة أو وحدة سكنية بشكل مجاني دون أي مقابل، لكل من ينطبق عليه الشروط التي قامت المؤسسة الخيرية بوضعها.

وقامت المؤسسة الخيرية للوليد بن طلال بوضع بعض الشروط وعلى من تنطبق عليه الاستفادة من الدعم المقدم وهي:

يجب أن لا يتعدى الراتب الشهري للمتقدم عن 3 ألاف ريال سعودي لكي يتمكن من الحصول على المساعدة.

لا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو أي عقار أو حتى قطعة أرض باسمه من أجل الاستمتاع من البرنامج الخيري المقدم من المؤسسة في المملكة.

لا يتمكن من التقديم للحصول على الدعم غير مرة واحدة فقط عند حصوله على وحدة سكنية أو سيارة.

لا يمكنه أن يقوم ببيع أو القيام بتأجير السيارة أو الوحدة السكنية التي يحصل عليها من خلال مؤسسة الوليد بن طلال ويقوم بكتابة تعهد على ذلك.

في البداية يقوم بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال للتسجيل .

. من ثم يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

من ثم يطلب منه الموقع القيام بإضافة بعض البيانات مثل الاسم والرقم القومية والبريد الإلكتروني أو رقم الجوال الخاص به، ويحب التأكد من أن جميع البيانات المضافة صحيحة.

يقوم بتسجيل الحساب الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

سوف تقوم المؤسسة بعد ذلك بمراجعة طلبك والرد عليك في أقرب وقت.