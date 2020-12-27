نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 وطباعة شهادات نتائج الفصل الدراسي الاول

نتائج الطلاب برقم الهوية على نظام نور التعليمي ابتدائي متوسط ثانوي الترم الاول، حيث تفصلنا أقل من لحظات على بدء نظام نور تمكين الطلاب السابق لهم إتمام اختباراتهم بالكامل حتي صباح يوم 20 ديسمبر 2020، على ان يباشر الطلاب تراقبهم وبحثهم حول موقع نظام نور الذي سيكون مخصص لعرض نتائج جميع طلاب المملكة العربية السعودية.

نتائج الطلاب برقم الهوية

عبر نظام نور التعليمي الذي يعد واحدة من اقوى الانظمة التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية سيتمكن طلاب المملكة العربية العربية اعتباراً من الساعات التالية من اجراء الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الطلاب سواء المرحلة الدراسية الابتدائية او المتوسطة او الثانوية، حيث بدءً من صباح يوم الواحد والثلاثون من ديسمبر تبدا بصورة رسمية اجازة طلاب الفصل الدراسي الاول، وذلك عقب فصل دراسي أدى من خلاله طلاب المملكة العربية السعودية اختباراتهم وتعليمهم باستخدام منصة مدرستي، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير المستخرجة من وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية التي اتخذت هذا العام تعطيل الدوام الدراسي داخل المملكة العربية السعودية، على أن يتم تنشيط بشكل مؤخر نظام نور التعليمي حتى يتمكن الطلاب سواء بإتمام الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على ان نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية الان خطوات إجراء استعلام إلكتروني عن تلك النتائج من خلال الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور

من خلال نظام نور التعليمي ستتمكن فور التسجيل بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية ورمز التحقق من إجراء استعلام إلكتروني عن نتائج الفصل الدراسي الاول التي ستكون مطروحة لمساعدة جميع طلاب المملكة العربية السعودية بشكل الكتروني للاطمئنان على نتائجهم فى ظل الظروف والتطورات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، على أن تصبح النتائج المعقودة على منصة مدرستي واحدة من الأمور الأعلى بحثاً على جوجل على مستوى جميع المراحل التعليمية سواء المرحلة الابتدائية او الاعدادية او الثانوية، على أن نوافيكم بكافة المستجدات المطروحة حيال تلك النتائج، حيث أكدت وزارة التعليم السعودي على أن النتائج قد تم من اتمام اعمال تصحيحها ومراجعتها.