تمويل نقدي بضمان الرهن العقاري من بنك بلاد في السعودية

تمويل نقدي بضمان الرهن العقاري من بنك بلاد فى السعودية، هو نوع من أهم أنواع القروض التى يقدمها بنك بلاد، ويعد التمويل مقابل رهن العقار من أول مميزات التى يتسم بها بنك بلاد ويوفرها لجميع عملائه، وتكون ألية برنامج التمويل مقابل الرهن العقاري، هى ان يقوم البنك برهن العقار المقدم من قبل العميل سواء أرض أو مبنى حتى نهاية فترة سداد التمويل، ويقوم بنك بلاد بفك الرهن عن العقار فى حالة انتهاء العميل من سداد كامل المبلغ المستحق، وأهم ما يميز هذا التمويل انه يمكن ان تصل مدة سداده الى خمسة وعشرون عاما، كما انه يمكن أن يصل مبلغالتمويل الى خمسة ملايين ريال سعودى .

طريقة تقديم طلب تمويل مقابل رهن العقار من بنك البلاد

هناك بعض الخطوات التى يجب ان يقوم العميل باتباعها للحصول على موافقة على طلب تمويل مقابل رهن العقار من بنك بلاد فى المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

أن يقوم العميل بالدخول الى الموقع الرسمى لبنك بلاد . قم بتعبئة نموذج البيانات المطلوبة بكل دقة . أن يقوم المواطن بكتابة اسمة و رقم الهوية الوطنية . وفى حالة أن كان الراغب فى الحصول عل القرض وافد عليه أن يقوم بكتابة اسمه الشخصى و رقم اقامته . عليك العميل ان يقوم بكتابة مكان وجهة العمل سواء عمل حكومي أو خاص . أن يدخل العميل عمره . قم يتحديد التمويل الذي تريد الحصول عليه .

شروط التمويل مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد

وضعت مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى العميل حتي يستطيع الحصول على التمويل مقابل الرهن العقاري من بنك بلاد، وتكون هذة الشروط الأتى :

أن يكون العميل سعودي الجنسية .

ان يمتلك العميل حساب جاري فى بنك بلاد .

الا يقل عمر العميل عن واحد وعشرون عام .

يشترط أن يكون العميل قيد العمل في إحدى االمؤسسات المعتمدة لدى البنك في القطاع العام أو الخاص .

ان يكون مضى على العميل مدة لا تقل عن 30 يوم الجهة التي يعمل بها .

الا يكون راتب الراغب فى القرض لا يقل عن 3 ألاف ريال سعودي .

وأخيرا يشترط أن يقوم العميل بتحويل الراتب الشهري لبنك البلاد .

أن يوفر العميل بطاقة الهوية أو سجل الأسرة . قم بملى جميع إقرارات الالتزامات الخاصة بك . عليى العميل تعبئة التمويل مقابل رهان العقار . أن يوفر صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية. تقديم نموذج تحويل الراتب إلى بنك البلاد. نموذج من جهة العمل يحتوي على المعلومات التالية: الراتب الشهري، تاريخ بداية الالتحاق بالعمل مع تاريخ نهاية عقد العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد

و الجدير بالذكر ان بنك بلاد أتاح السداد المبكر في أي وقت بناء على ضوابط مؤسسة النقد، كما سمح البنك لمستفيدي البرامج المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الاستفادة من منتج التمويل مقابل رهن العقار.