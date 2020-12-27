أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة العميد خالد شديوه

رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة العميد خالد شديوهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ خالد عبده شديوه - قائد فرع الشرطة العسكرية بمحافظة إب - نائب رئيس نادي شعب إب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع في مجال (القوات المسلحة).

مشيرا إلى ان الفقيد كان من أفضل الكوادر العسكرية المخلصة لعملها وللوطن والواجب الوطني، كما كان الفقيد من رواد الحركة الرياضية في محافظة إب واليمن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد / أحمد عبده شديوه، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، واخوانه وكافة آل شديوه بالدائرة ( 116) مـديرية النادرة محافظة اب، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن احر التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

