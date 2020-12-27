أمريكا تكسر حاجز الـ19 مليون إصابة بكورونا

أمريكا تكسر حاجز الـ19 مليون إصابة بكوروناأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الـ19 مليون حالة اليوم الأحد.

وأشارت البيانات إلى أنه حتى الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش، تم إحصاء 19016301 اختبار إيجابي للكشف عن الفيروس في الولايات المتحدة، فيما ارتفع العدد الكلي لضحايا المرض إلى 332251.

ويتم حاليا تقديم لقاحات "فايزر – بايونتك" و"مودرنا" لمكافحة العدوى في عموم البلاد.

المصدر: "رويترز"