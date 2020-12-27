لبنان يسجل 1.754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

جدة - نرمين السيد - سجّل لبنان 1.754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد الإصابات فيها 171.226 إصابةً.



جدة - نرمين السيد - سجّل لبنان 1.754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد الإصابات فيها 171.226 إصابةً. وأشارت الصحة اللبنانية، اليوم، إلى أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 122.547، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1.349 حالةً بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

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