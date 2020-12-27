روسيا : سنتخذ الرد المناسب إذا نشرت واشنطن صواريخها فى أوروبا

وقال فومين -فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد- "فى حال عدم تجاوب الولايات المتحدة مع دعوتنا وبدء نشر صواريخها فى أوروبا، فإننا نحتفظ بحقنا فى اتخاذ خطوات جوابية مناسبة".
وذكر المسؤول العسكرى الروسى بأن موسكو عرضت على الولايات المتحدة الانضمام إلى الحظر الروسى على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى للتقليل من التبعات السلبية لتدمير "معاهدة الصواريخ" الروسية الأمريكية من قبل واشنطن.
وأضاف أن اتفاق البلدين على إجراءات مراقبة متبادلة حول أسلحة -أعرب كل من الطرفين سابقا عن قلقه بشأنها- يمكن أن يسهم كثيرا فى تحقيق المقترحات الروسية.
وفى 2 أغسطس 2019، أنهت الولايات المتحدة، بصورة رسمية، مشاركتها فى معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى والتى كانت تحد من هذا النوع من الأسلحة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضى.
وكانت واشنطن تتهم موسكو بانتهاك هذه المعاهدة من خلال نشر صواريخ مجنحة تابعة لمنظومة "إسكندر-إم"، لكن موسكو أكدت مرارا أن مدى الصواريخ المذكورة لم ينتهك المعاهدة، موجهة فى الوقت نفسه ملاحظات مقابلة للجانب الأمريكى.
وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أعلن فى 5 فبراير 2019، أن موسكو، سترد على قرار واشنطن وقف مشاركتها فى معاهدة الصواريخ بتطوير نسخة أرضية من منظومة "كاليبر" لإطلاق الصواريخ المجنحة بعيدة المدى، وكذلك منظومة أرضية لإطلاق الصواريخ فرط صوتية بعيدة المدى.
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