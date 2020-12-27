60 قتيلا فى تصادم حافلة ركاب مع شاحنة بالكاميرون

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أوردت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث وقع ليلة السبت إلى الأحد فى قرية نيمالى، حيث انحرفت الحافلة لتجنب دهس حشد من الناس، ما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة.

وكشفت السلطات المحلية فى الكاميرون أن غالبية الركاب كانوا فى طريق عودتهم من فعاليات عيد الميلاد إلى أقاربهم من أجل استقبال رأس السنة الجديدة معهم.