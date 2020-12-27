عاجل .. مقتل 13 شخصا فى تجدد للصراع المسلح جنوب دارفور

جدة - نرمين السيد - ويستعد إقليم دارفور غربى السودان لوداع البعثة الأممية المشتركة لحفظ السلام "يوناميد" بعد 14 عاما أمضتها فى الإقليم، وبحسب قرار مجلس الأمن الدولى، الذى جرى اعتماده رسميا الأسبوع الماضى، فإن مهمة القوات الدولية "يوناميد" تنتهى بحلول 31 ديسمبر الجارى. وأعربت حكومة ولاية شمال دارفور، عن شكرها وامتنانها لبعثة "يوناميد" لما قدمته للمدنيين فى الإقليم طوال فترة علمها فى حفظ الأمن بالإقليم. وأوضحت، فى بيان، اليوم الأحد، أن قرار إنهاء مهمة "يوناميد"، أتى بناء على التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، ونجاح الثورة فى الإطاحة بنظام الإخوان، وتبنى مشروع الانتقال الديمقراطى والسلام والحرية والعدالة على أساس الوثيقة الدستورية.

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