فى 7 خطوات.. نظام نور يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب السعوديين

يترقب أولياء الأمور والطلاب، فى السعودية عقب انتهاء اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، إعلان النتائج من خلال فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني وطريقة الاستعلام.

ووفقا لما نشرته صحيفة عاجل السعودية، يتمكن طلاب مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال دخول الطالب أو ولي الأمر إلى برنامج نظام نور التعليمي باستخدام الحساب الشخصي للمستعلم في نظام نور.

ويتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته بمجرد اعتماد نتائج الطلاب رسميًا ورفع نتائج الطلاب على نظام نور، يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التى تتلخص فى الدخول إلى نظام نور ثم الضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية، ثم كتابة البيانات الخاصة بالطالب.

وتكون الخطوة التالية هى التأكد من كتابة رمز التحقق صحيحًا، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول، ثم يليه النقر على نتائج الطلاب، وبعدها ادخال رقم الهوية الوطنية.

كما يمكن نظام نور أولياء الأمور من الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن؛ حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد «طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى».

وعلي الطالب تسجيل الدخول بواسطة على نظام نور رقم الهوية أو رقم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامهم بالشاشة، ثم سيتم إرسال كلمة المرور عبر رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بنجاح.