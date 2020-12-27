بعد حريق المخيمات.. أهالي بحنين والمنية بلبنان: ليس لنا علاقة بما حدث

أصدر أهالي بحنين والمنية وآل المير بلبنان بيان توضيحيا عن الحادثة التى جرت أمس فى مخيمات اللاجئين السوريين، مؤكدين أن :" الاشكال الذي وقع بيننا وبين العمال السوريين الذين يقطنون في مخيم في البلدة منذ اكثر من عشرين سنة ولم يحصل معهم خلافات اوصلتنا الى الذي وصلنا اليه بالامس فهناك عدة نقاط يشوبها الغموض تستدعي توضيح للرأي العام ".

وتابع أهالي بحنين والمنية فى بيانهم أنه :" اننا وسكان الورشة من الإخوة السوريين لا يوجد خلافات بيننا سابقة وهم يعملون معنا في قطاف الثمار منذ أكثر من خمسة عشر سنة على كافة الاراضي اللبنانية وعلى مدار السنة ويأخذون اتعابهم دون اي نقصان" وذلك وفقا لما نشرته الجديد اللبنانية.

واضاف البيان أنه :" منذ بداية الاحداث في سوريا وقفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق وقمنا بتأمين فرص عمل لهم معنا على قدر الاستطاعة التي يمكننا ان نؤمنها لعدد منهم" .

كما أوضح أهالي بحنين والمنية وآل المير بلبنان أن :" ما حصل بالأمس ذهب أحد أفراد عائلتنا لإجراء حساب مع بعض العمال فقاموا بالتهجم عليه وضربه بالعصي دون حفظ أدنى معروف او حتى مراجعة اولياء الامور مما استدعى تدخل اقربائه وكانوا عزل لا يحملون اي آلة حادة فأقدم اكثر من خمسين شابا من العمال السوريين يحملون عصيا وسكاكين وقاموا بالاعتداء على ال المير مما استدعى ردة فعل من اهالي المنطقة ولا نعرف من هم باطلاق النار في الهواء لردع العمال وردهم عن الاعتداء على ال المير الذين تم جرح اكثر من اربعة اشخاص بضربة عصا او جرح سكين وكانوا عزل".

وأكد البيان أن:" اننا نهيب ونثق بالقضاء اللبناني والقوى الامنية اللبنانية كافة والتي لم تقصر منذ اللحظة الاولى لوقوع الاشكال بكشف المندسين الذين احرقوا المخيم واللذين حتى هذه اللحظة لم نتمكن من معرفتهم فنحن متأكدون من ان احدا من عائلة المير ليس له علاقة بإحراق المخيم او حتى اطلاق النار نحن اعتدي علينا ولولا لطف الله لكان من بيننا ضحايا".

واستنكر أهالي بحنين :" الاعتداءات التى تعرضوا لها وأيضا التى تعرض لها العمال السوريين الذين اخطؤا في حقنا وحقهم معا فهم يعملون معنا منذ عقود ونستنكر أشد الاستنكار حريق المخيم من اي جهة كانت ونحن منه براء وهذا العمل التخريبي لا يخدم الا اعداء المنطقة التي وقفت ولا تزال وستبقى الى جانب الشعب السوري الشقيق ونحن واياهم شعب واحد ومصير واحد .. نقدر ونثمن مواقف جميع الشرفاء الذين استنكروا ما حصل كما نحن نستنكر هذا العمل الشنيع الذي اراد البعض الصاقه فينا وتحميلنا عواقبه واستخدموه سلعة لاغراض دنيئة تخدم اعداء المنطقة التي هي معروفة هويتها الوطنية ومواقفها مع الشعب السوري الشقيق".

وكان قد كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية خلافات حدثت بين شخص من آل المير وبعض العمّال السوريين العاملين في المنية، أدّى إلى شجار بالأيدي وسقوط ثلاثة جرحى.