تفشي كورونا في جمارك الصين يعطل وصول اللقاح إلى تركيا

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد ، عن أن الشحنة الأولى من لقاح شركة سينوفاك بيوتك ضد فيروس كورونا المستجد من الصين إلى تركيا قد تأخرت بسبب تفشي الفيروس في جمارك بكين.
وقال قوجة وفقا لما نقلته عنه المواقع التركية "بسبب تفشي اصابات كورونا في جمارك بكين، فقد توقفت عملياتها مؤقتًا، لذلك، تم تأجيل تسليم اللقاحات ليوم أو يومين".
وتتوقع تركيا تلقي 50 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، بالإضافة إلى 4.5 مليون جرعة من لقاح فايزر بيونتك ضد المرض الخطير
وتخطط أنقرة لتنفيذ برنامج التطعيم ضد كوفيد 19 على أربع مراحل، بدءًا من الفئات الأكثر تعرضًا للخطر.
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