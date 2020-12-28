فرص عمل ووظائف شاغرة في وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن توافر فرص عمل ووظائف شاغرة للشباب والخريجين السعوديين، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقدم لمختلف التخصصات بداية من يوم الأحد الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠، كما أضافت إن الاختيار من بين المتقدمين لهذه الوظائف سيتم بعد اجتياز كلاً من الاختبارات والمقابلات الشخصية وبعد تطابق الشروط المحددة،كما أوضحت إنه منذ بدء الإعلان عن هذه الوظائف إلى الآن وصل عدد المتقدمين لشغل الوظائف حوالي ٢٧٦ متقدم.

رابط التسجيل فى وظائف الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة من خلال بيان صدر لها بشأن التقدم لشغل الوظائف وكان نص البيان على النحو التالي :(على الراغبين في التقدم للحصول على تلك الوظائف الدخول على بوابة توظيف من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “جدارة” ) .

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “جدارة . قم بالضغط على أيقونة (بدء الخدمة). قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني. قم بإدخال بياناتك (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي). وأخيرا قم بالضغط على تسجيل الدخول .

خطوات التسجيل للحصول على وظائف الحرس الوطني

موعد التقديم وإجراء المقابلات فى وظائف الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن لأي من الشباب الخريجين والمؤهلين من المواطنين السعوديين إمكانية التقدم للحصول على وظائف الحرس الوطني، بشرط تطابق الشروط المطلوبة واستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة واجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية، على أن يتم التقدم لإجراء هذه الاختبارات في مركز التدريب والتخطيط الثقافي بمدينة الملك عبد العزيز السكنية وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ محرم ١٤٤١ هجري.

لابد من إحضار الهوية الوطنية الأصلية وأيضاً صورة منها.

يشترط أيضاً إحضار السيرة الذاتية للمتقدم وأن تكون باللغة العربية.

يجب على المتقدم للوظيفة الالتزام بالموعد النهائي للمقابلة.

كما أضافت إنه في حالة عدم الحضور فذلك يعتبر تخلف عن رغبتك في الترشيح للوظيفة.

لابد من إحضار أصل شهادة التخرج وصورة منها موضح بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وتاريخ التخرج. يجب على الحاصلين على مؤهل عالي من خارج المملكة ضرورة إحضار معادلة التعليم العالي وإرفاق مفاتيح احتساب المعدل. الحرص على ضرورة إحضار السجل الأكاديمي وكذلك إرفاق نسخة منه.

شروط إجراء المقابلات الشخصية في وظائف الحرس الوطنيالأوراق والوثائق المطلوبة لشغل وظائف الحرس الوطنيللاستفسار عن نتيجة القبول في وظائف الحرس الوطني

أشارت وزارة الحرس الوطني أنه بعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية إذا كانت النتيجة عدم اجتياز الطالب للمقابلة فيتم استبعاده واختيار الأعلى في تسجيل النقاط من المرشحين للتقدم على نفس الوظيفة، كما أضافت انه يمكن التواصل على الرقم التالي (4912222 أو رقم التحويلة 23356 ) او التواصل من خلال البريد الإلكتروني لتلقي أي أسئلة أو إستفسارات.