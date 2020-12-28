رابط الاستعلام عن نتائج المنح والقروض عبر إدارة البعثات للعام الدراسي 2020 – 2021 في الأردن

نتائج القروض والمنح 2020 في الأردن يمكنكم معرفتها بعد أن أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة البحث العلمي والتعليم العالي (مديرية البعثات) عن نتائج القروض والمنح 2020 فقد تم ترشيح الطلبة والطالبات على مستوى المملكة للاستفادة من كافة القروض والمنح وقد سعت الوزارة جاهدة على تمكين كل طالب من الاطلاع على بيانات الخاصة ومعلوماته المسجلة وكذلك الإطلاع على كافة النقاط التي تم تسجيلها إضافة إلى الإطلاع على أسماء كافة الطلاب المرشحين والنقاط الخاصة التي أتموا تسجيلها، وذلك حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل المملكة الهاشمية الاردنية بتطبيق أعلى المعايير من الشفافية، بالإضافة إلى مساعدة كافة الطلاب لتحقيق أقصى استفادة من القروض والمنح المقدمة داخل الأردن ولكن يجب على الطلاب مراعاة كافة الشروط.

المنح الخاصة بأوائل المملكة.

المنح الخاصة بالديوان الملكي العامر الهاشمي.

المنح الخاصة بأوائل الألوية.

المنح التابعة لصندوق الأميرة منى لطلبة التمريض للإناث فقط.

المنح الخاصة بطلبة الطب البيطري.

المنح المقدمة ضمن صندوق دعم الطالب لمنطقة إقليم الوسط وشمال.

المنح المقدمة من صندوق الخاص بدعم الطالب (45) ساعة معتمدة.

المنح الخاصة بصندوق دعم الطالب لجميع التخصصات المهنية والتطبيقية لكل (45) ساعة معتمدة.

القروض التابعة لصندوق دعم الطالب لكل (45) ساعة معتمدة.

المنح الخاصة بصندوق دعم الطالب أو الدبلوم المتوسط لكل (45) ساعة معتمدة نتائج القروض والمنح في الاردن للعام 2021.

القروض والمنح للعام الدراسي 2020-2021نتائج المنح والقروض 2021

يتمكن كل طالب من تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني على النتائج الأولية والتى سبق وأن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلانها نتائج القروض والمنح 2021 وذلك من خلال قيام الطلاب بتعبئة النموذج الخاص بالاعتراض بشكل إلكتروني. يسمح لكافة الطلاب بالتقدم بالاعتراض لمرة واحدة فقط وأن يشمل طلب الاعتراض على كافة المستندات المطلوبة داخل نفس الطلب، على كافة الطلاب من يرغبون في تقديم الاعتراض على النتائج الأولية بسرعة الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالاعتراض والذي تم إطلاقه من قبل الوزارة بداية من الخميس 24 ديسمبر 2020 ميلادية.

رابط نتائج المنح والقروض

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج المنح والقروض وذلك بالدخول على رابط نتائج المنح والقروض للعام الدراسي 2020 – 2021 في الأردن وذلك كما يلي:

وسوف يظهر البيان التفصيلي الكامل عن بيان الدرجات.

الاعتراض على نتائج المنح والقروض

على كافة الطلاب الالتزام بموعد نهاية الاعتراض الإلكتروني على النتائج حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، سوف يتم إعلان كافة القوائم النهائية بعد دراسة جميع الاعتراضات المقدمة بشكل إلكتروني فقط حسب المستندات والوثائق المقدمة نتائج القروض والمنح 2021 ولا يتم النظر إلى أي اعتراضات مقدمة بدون إرفاق المستندات والوثائق اللازمة لصحة الاعتراض.