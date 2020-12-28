نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية 1442 رابط وخطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب وطريقة إستعادة البيانات

يعتبر نظام نور واحدا من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاقها، وذلك لعدة أهداف من أهمها:

الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور

يمكن لكافة طلبة وطالبات كافة المراحل الدراسية أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للفصل الدراسي الأول عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة وهي كالتالي:

يتم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة نظام نور .

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم كتابة الرمز الخاص بالتحقق في المكان المخصص لذلك.

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم اختيار عرض التقارير.

تظهر للمستخدم على الفور صفحة بها نتيجة الطالب المستعلم عنه.

طريقة استعادة البيانات الخاصة بولي الأمر في نظام نور

قامت وزارة التعليم بتوفير نموذج خاص للطلبة وأولياء الأمور، وذلك حتى يتغلب على مشكلة نسيان كلمة المرور وتعيين كلمة مرور أخرى دون الاجة إلى القيام بمراجعة المدرسة وذلك كالتالي:

في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى الرابط الخاص لـ موقع نظام نور.

من الشاشة الرئيسية يختار المستخدم نسيت كلمة المرور.

يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الخاص به أو رقم السجل المدني للطالب.

يتم كتابة البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به في نظام نور قبل ذلك.

يقوم الموقع بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله في الخطوة السابقة.

يتم الضغط على الرسالة الموجودة والموجود بها الرابط بإعادة تعيين كلمة المرور.

يتم إدخال كلمة المرور الجديدة للمستخدم حتى يتمكن من الدخول إلى الموقع بنجاح.

نتيجة الطلاب عبر نظام نور للفصل الدراسي الأول 1442

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن العمل الآن جاريا على قدم وساق لرصد الدرجات والنتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول بصورة تدريجية، وسوف يتم إتاحة الاستعلام عنها فور الانتهاء من أعمال الرصد الإلكتروني، وسوف يتم رفع جميع نتائج الطلاب للمراحل الثلاثة الابتدائية والمتوسط والثانوي عبر موقع نظام نور بعد أن يقوم وزير التعليم بالمملكة باعتمادها.

يذكر أن المملكة خلال العام الدراسي الحالي قد قامت باتباع نظام التعليم عن بعد حرصا على سلامة الطلبة والطالبات والمعلمين وكافة منسوبي قطاع التعليم، نتيجة لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 والتي أثرت بصورة كبيرة على العالم، وقد قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق عدد من المنصات الإلكترونية حتى يتمكن الطلبة من متابعة دروسهم بسهولة، والتي من أهمها منصة مدرستي التي تعد نموذج ناجح للمنصات التعليمية، حيث تمكن الطلبة عن طريقها من متابعة كافة الدروس الخاصة بهم، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريقها، ولكن تظل منصة نظام نور الإلكترونية هي الأساس في الاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية.