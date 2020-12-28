تسبب بمقتل 3 أشخاص.. كشف هوية منفذ هجوم إلينوي

وجهت السلطات الأميركية الاتهام لعسكري بالجيش يبلغ من العمر 37 عاما في حادث إطلاق نار أسقط قتلى بإحدى صالات البولينغ في ولاية إلينوي مساء السبت.
وقال دان أوشي، قائد شرطة روكفورد، في مؤتمر صحفي الأحد، إن رجلا يدعى ديوك ويب، أطلق النار في صالة "دون كارتر لينز للبولينغ" في روكفورد بولاية إلينوي، مما أودى بحياة ثلاثة أفراد وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال جيه. هانلي، مدعي مقاطعة وينيباجو، إن ويب المقيم في فلوريدا، وهو عسكري في الجيش الأميركي، يواجه ثلاث تهم بالقتل وثلاثتهم بمحاولة قتل. ورفضت السلطات التعليق على الدافع.
وقال قائد الشرطة إنها تلقت بلاغا بوقوع حادث إطلاق نار قبيل السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وإن أفرادها تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به بعد عدة دقائق من وصولهم إلى الموقع ومن دون إطلاق النار من أسلحتهم.
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