إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 19 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأشارت البيانات إلى أنه حتى الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، تم إحصاء 19.016.301 اختبار إيجابى للكشف عن الفيروس فى الولايات المتحدة، فيما ارتفع العدد الكلى لضحايا المرض إلى 332.251 حالة. ويتم حاليا تقديم لقاحات "فايزر – بايونتك" و"مودرنا" لمكافحة العدوى فى عموم البلاد.

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