نصر الله: قاسم سليماني وراء وصول صواريخ "كورنيت" إلى حماس بموافقة بشار الأسد

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله إن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني طور العلاقة بمختلف فصائل المقاومة الفلسطينية.
وذكر نصر الله في تصريحات لقناة "الميادين" أن صواريخ "كورنيت" التي وصلت إلى حركة حماس والمقاومة في غزة يقف خلفها قاسم سليماني.
وتابع أمين حزب الله "الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إيصال صواريخ كورنيت التي اشتراها السوريون من الروس إلى حركتي حماس والجهاد بغزة".
وأوضح أن الأسد لم يكن لديه مشكلة بوصول الكورنيت إلى قطاع غزة وإلى حماس والجهاد الإسلامي، وكان متفهمًا للغاية لعلاقة حزب الله مع حماس بعد الأزمة السورية.
وأوضح أن "قدرة محور المقاومة أكبر بأضعاف وأضعاف مما كانت عليه قبل سنوات لكن الأهم هو الإرادة".
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