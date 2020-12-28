طرق الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الاقامة عبر وزارة العمل السعودية

طرق الاستعلام عن نقل خدمات وافد , ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 تَهدف الحكومة على تَسهيل جميع الخدمات الحكومية، ولهذا تم إنشاء العديد من المنصات الالكترونية التي يُمكن من خلالها المواطنين والمقيمين إنهاء جميع خدماتهم من خلالها، مثل خدمة استعلام عن نقل خدمات وافد برقم الاقامة وزارة العمل السعودية، والتي تٌساعد في إمكانية نقل كفالة الوافد لكفيل آخر بخطوات في دقائق، بالإضافة لمعرفة كل شيء عن الكفيل، كل ذلك وأكثر سنتعرف عليه في خلال هذا المقال فتابعونا

طرق الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الاقامة

سهلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طريقة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة وزارة العمل السعودية، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بها، ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية بالقائمة الرئيسية.

اختيار (الاستعلام عن موظف وافد).

ثم ملء الحقول الفارغة مثل رقم الإقامة، أو رقم حدود الموظف الوافد.

مع ضرورة إدخال جنسية الوافد.

ثم تخطي الرمز المرئي بكتابته في الحقول الفارغة.

الضغط على بحث ثم الانتظار قليلا لظهور النتائج.

كيفية نقل كفالة عامل وافد وزارة الداخلية

أصبح أمر نقل كفالة عامل وافد أمرًا في غاية السهولة، فالآن يُمكن القيام به عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ثم المرور بهذه الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول بحساب الكفيل بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار (الجوازات)، نقل الخدمات.

قراءة الصفحة لتعريف الخدمة.

الضغط على التالي عند ظهور بيانات الوافد (الاسم، رقم الإقامة، رقم الملف).

ثم التأكد من بيانات صاحب العمل والضغط على (تأكيد).

ثم الانتظار لظهور رسالة (تم التأكيد) لدفع الرسوم.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تم إنشاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في عام 1380 هـ، ومنذ ذلك الوقت وهي في تطور كبير حتى تستطيع تَلبية كل احتياجات المواطنين والمقيمين، في السابق كان تُعرف باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

والآن أصبحت مُلمة بكل شيء من رعاية الوافدين، والشباب، والأسر، بالإضافة لتنمية المجتمعات المحلية، حتى مع إطلاق المنصة الالكترونية كانت خطوة رائعة لتسهيل كل المعاملات الخاصة بالوافد والكفيل مثل الاستعلام عن نقل الكفالة، ومعرفة كل المعلومات الخاصة بالكفيل، أو طرق الاستعلام عن نقل خدمات وافد.