عاجل .. السعودية تعلن مد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ أسبوعا آخر

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"واس"، صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر فى 20 ديسمبر 2020 بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فى عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا فى الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.
وقال المصدر، إنه تم تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضى المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التى تقررها وزارة الصحة.
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