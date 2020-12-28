السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المنافذ لأسبوع آخر

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الإستئنائية ، لمدة أسبوع إضافي.

وقال مسئول في الداخلية السعودية إن تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

ومن ناحية أخرى، أوضحت وزارة الصحة السعودية، معلومات حول التحصينات واللقاحات، كما بينّت أبرز المعلومات حول لقاح فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وشاركت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، ملفًا تفاعليًّا مصحوبًا بتغريدة جاء فيها كثير هو الحديث عن اللقاحات، تفاصيل وأسئلة ومعلومات، وهذا الملف يجمع لك كل ما تحتاج معرفته عن اللقاحات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التطعيمات (اللقاحات) تحمي من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، وبالتالي تؤدي إلى مجتمع معافى خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة التي تسببها. وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة عاجل.

وأشارت الصحة إلى أن التطعيمات عبارة عن مواد تحتوي على شكل مخفف من الميكروب المسبب للمرض المراد التحصين ضده؛ وذلك عن طريق الحقن أو بالفم؛ ما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة لمقاومة المرض المعني، بحيث عندما يتعرض الجسم مرة أخرى لنفس الميكروب تقوم هذه الأجسام المضادة بالتصدي له ومحاربته.

وبينت وزارة الصحة، أنه عند أخذ جرعة واحدة من اللقاح أو أكثر يقوم الجسم بإنتاج استجابة مناعية دون التسبب في المرض، فبدلًا من علاج المرض بعد حدوثه سيكون اللقاح درعًا وقائيًّا من الإصابة.

وأكدت أن لقاح فيروس كورونا المستجد يعتبر آمنًا نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاحات بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت الصحة، أنه تتمثل عملية اختبار اللقاحات في مرحلتين أولاهما المراحل قبل السريرية وتتكون من الفحص والتقييم وتكوين اللقاح التجريبي، أما المرحلة الثانية فهي المراحل السريرية وتتكون من التجربة والاختبار والمقارنة والترخيص والمتابعة.