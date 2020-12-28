زلزال بقوة 6.8 بمقياس ريختر يضرب شيلي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر، في دولة شيلي، بأمريكا الجنوبية.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترا، ويقع على بعد 141 كيلومترا، شمال غرب منطقة كورال في جنوب شيلي.
فيما لم تصدر السلطات في شيلي أي تحذيرات من وقوع تسونامي.
فيما ذكرت مكتب الطوارئ الوطني أنه حتى الآن لم يعلن عن سقوط ضحايا أو إصابات أو الممتلكات.
وتقع شيلي، وهي إحدى الدول التي لديها أعلى حركة زلزالية في العالم، في منطقة الزلازل في المحيط الهادئ، والمعروفة أيضًا باسم "حلقة النار".
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