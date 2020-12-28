نظام نور لنتائج الطلاب برقم هوية ولي الأمر ورابط الاستعلام عبر موقع نور المركزي

نظام نور لنتائج الطلاب في السعودية من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي وفرتها المملكة طبقاً للرؤية المستقبلية للسعودية في عام 2030 م ويوفر نظام نور خدمة التسجيل والتعليم عن بعد لمتابعة الطلاب والطالبات وكذلك لمتابعة ولي الأمر المستوى التعليمي لكي يضمن الجميع ثبات وتقدم المستوى التعليمي خاصة في تلك الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية فقرر وزير التعليم السعودي من أجل الحفاظ على صحة الطلاب حيث يتم الاختبار عن طريق التقيم الإلكتروني عبر الإنترنت لكافة مراحل التعليم العام ويشمل المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية كما تقرر أيضا رصد وتصحيح كافة أختبارات التعليم العالي ومسؤولية عرض نتائج الطلاب من خلال موقع نظام نور المركزي وبالفعل بدأت أختبارات الفصل الدراسي الأول بداية من الأحد الماضي الموافق 20 من شهر ديسمبر 2020 م وهناك ترقب كبير حول كيفية توزيع درجات التعليم العام وطريقة رصد المواد الدراسية وتوضيح كيفية الاختبار في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الإلكتروني المركزي ويعتبر دور نظام نور الإلكتروني على تسجيل الطلاب في المرحلة الابتدائية وكذلك الروضة والتعليم عن بعد وتم توفير نظام نور لخدمة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومن ضمن تلك الخدمات استخراج نتيجة الطلاب من موقع نور المركزي عام ١٤٤٢ هجرياً في المملكة

يمكن التسجيل في نظام نور الإلكتروني بالسعودية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور

بعد دخول ولي أمر الطالب السعودي أو غير السعودي يتم تسجيل الدخول بتلك الخطوات حيث يبدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني للمواطن السعودي ورقم الأقامة لغير سعودي

يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بولي أمر الطالب أو الطالبة مع كتابة رقم الجوال للتأكيد بيه

بذلك يتم التسجيل بأسم ولي الأمر والرقم السري ورمز التحقيق بالمملكة وبعد ذلك يمكن تسجيل أسم أبناء ولي الأمر لمتابعة التعليم ونتائج أختبارات التعليم العام لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية

المرحلة الابتدائية يعتمد على التقيم للتحصيل الدراسي في الصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي حسب مستوي كل طالب وطالبة ومن الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائى يتم تقيم المواد الدراسية على حسب كل مادة دراسية سوف يكون لها تقيم وتحصيل دراسي مختلف

المرحلة المتوسطة أضافة مائة درجة يتم توزيعها عند تقيم كل مادة من المواد الدراسية للصف الأول والثاني ويمكن أضافة خمسون درجة بعد الانتهاء من الاختبارات في الفصل الدراسي الأول وفي النهاية تعرض النتيجة على موقع نور الإلكتروني

المرحلة الثانوية يتم توزيع الدرجات على كافة المواد الدراسية حيث تعتمد على التقويم العام للمقررات وكذلك التقيم الدائم والمستمر للمواد الدراسية والمستوى اللغوي ويعتمد التقيم على الدرجات التحصيلية بعد الاختيار وسوف يتم إعلان النتائج عبر نظام نور بالسعودية عام ١٤٤٢

يستخدم ولي أمر الطالب أو الطالبة موقع نظام نور الإلكتروني بالسعودية فيتم الدخول عليه وتم توضيح رابط الموقع عند التسجيل في نظام نور سابقاً

ثم يجب تسجيل الدخول بأسم ولي الأمر والرقم السري ورمز التحقيق وإذا حدث نسيان للرقم السري يتم الضغط على هل نسيت كلمة المرور ويتم أنشاء رقم سري جدبد والتأكيد عبر الجوال

على ولي الأمر كتابة رقم الهوية الوطنية أو كتابة رقم السجل المدني الخاص بيه

الضغط من قائمة الخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام على نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول للتعليم العام في السعودية وعند إعلان النتائج سوف يظهر لك النتيجة

يمكن بعد ذلك طباعة نتيحة لجميع المراحل التعليمية عبر نظام نور الإلكتروني في المملكة العربية السعودية

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