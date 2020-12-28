الآن الاستعلام عن نتيجة الطالب وطباعة الشهادة من نظام نور ومنصة مدرستي 1442

يشهد موقع نظام نور حالياً ضغطاً كبيراً من قبل الطلبة والطالبات في السعودية، كي يتسنى لهم معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442هـ، بعد إعلان السادة المعلمين من الانتهاء من رصد درجات الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول على موقع نظام نور.

ولهذا فقد طالبت وزارة التعليم منذ انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 يوم الأحد الماضي الموافق 5/5/1442 والتي تم إجراؤها عبر منصة مدرستي ولأول مرة هذا العام كأحد أهم روافد التعليم عن بعد والذي اتبعته المملكة خلال الفصل الدراسي الأول، السادة أولياء الأمور القيام بتفعيل حساباتهم على موقع نظام نور برقم الهوية، حتى يمكنهم الاستعلام عن نتائج أولادهم في الفصل الدراسي الأول لعام 1442، كذلك تقدم منصة مدرستي أيضاً خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول وطباعة شهادة بذلك.

أولاً:- استعلام نتيجة الطالب وطباعة الشهادة من خلال نظام نور برقم الهوية:-

1- يحصل الطالب من مدرسته على ورقة تتضمن اسم المستخدم عبارة رقم السجل المدني وكلمة المرور افتراضية ولها صلاحية نحو 90 يوماً.

2- يقوم الطالب بالدخول على نظام نور، ثم يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق.

3- في حالة دخول الطالب لأول مرة على حسابه على نظام نور فسيجد رسالة تخبره بأن هذه هي المرة الأولي للدخول على نظام نور ويجب عليه تغيير كلمة المرور، فيقوم بتغيير كلمة المرور وتأكيدها ويفضل أن تكون كلمة المرور الجديدة سهلة وغير قابلة للنسيان كأن يتم ربطها برقم الجوال وتتضمن حروف وأرقام، ثم يقوم بإدخال البريد الإلكتروني ثم الضغط على حفظ كما هو موضح بالشكل التالي:-

4- تعود شاشة تسجيل الدخول مرة أخرى لكتابة أسم المستخدم ورقم السر الجديدة ثم تسجيل الدخول..

5- تنتقل لشاشة أخرى تتضمن بيانات الطالب الشخصية، والواجبات والتقارير وخلافه كما هو موضح بالشكل التالي:-

6- لمعرفة نتيجة الطالب وطباعة إشعار نتيجته ننتقل إلى شاشة التقارير وذلك كما بالشكل التالي:-

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطالب من حساب ولي الأمر عبر نظام نور :-

كذلك فقد أتاح نظام نور الاطلاع على نتيجة الطالب عبر حساب ولي الأمر وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع نظام نور.

2- يقوم بالدخول على حسابه بإدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورمز التحقق.

3- يقوم بالدخول على التقارير.

4- يقوم باختيار كشوف الدرجات كما هو موضح بالشكل التالي:-

و نظام نور عبارة عن نظام إلكتروني متكامل ساهم منذ نشأته في تطوير التعليم في المملكة، ويتيح نظام نور العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، فبالنسبة للطلاب فإن نظام نور قد مكنهم من التواصل مع معلميهم ومناقشتهم في أياً من الموضوعات المتعلقة بالمناهج الدراسية، أما بالنسبة للمعلمين فيعتبر نظام نور حلقة اتصال بين السادة المعلمين والإدارات التعليمية على مستوي المملكة، وأخيراً يقدم نظام نور للسادة أولياء الأمور عدد من الخدمات الإلكترونية أهمها الاطلاع على نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب الجدد بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

ثانياً:- خطوات استخراج نتيجة الطالب وطباعتها من منصة مدرستي 1442 :-

أتاحت منصة مدرستي والتي أنشأتها وزارة التعليم خلال العام الجاري لاستخدامها في التعليم عن بعد والتي تم من خلالها التغلب على جائحة كورونا واستطاعت المملكة من خلالها استكمال الفصل الدراسي الأول وإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 وذلك من خلال مجموعة الخطوات التالية:-

* يقوم ولي الأمر بالدخول إلى حساب الطالب في منصة مدرستي.

* يقوم بالضغط على أيقونة التقويم.

* يقوم بفتح الصفحة التي تليها حيث سيجد إشعارات الفصل الدراسي الأول يقوم بالضغط عليها.

* عند الضغط على الإشعارات سيجد صفحة بها ملف من نوع PDF يتم الضغط عليه لتحميله.

* ينزل ملف الطالب على الجهاز الخاص به يتم طباعته كما هو موضح بالشكل التالي:-