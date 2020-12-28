ثوران بركان فى جزيرة بجنوب غرب اليابان

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - فى نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - أن ثوران البركان وقع عند فوهة بركان جبل أوتاكى فى جزيرة سوانوس فى محافظة كاجوشيما، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى رفع مستوى التحذير من النشاط البركانى بمقدار درجة واحدة إلى ثلاثة، مما يعنى أنه لا ينبغى للناس الاقتراب من فوهة البركان، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وبعد ثوران البركان، أنشأت الحكومة اليابانية مكتب اتصال فى مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات.. وأوضحت الهيئة أن صخورًا كبيرة قُذفت من فوهة بركان جبل أوتاكى.
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