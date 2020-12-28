نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من منصة مدرستي ، منصة مدرستي التعليمية تساند بدور كبير نظام نور التعليمي أو منصة نور التعليمية، حيث تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول لدرجات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الاختبارات، وتسمح لأولياء الأمور الوصول لإشعار درجات الفصل الدراسي ببساطة شديدة وذلك من أجل عدم إجبار أولياء الأمور والطلاب من الذهاب إلى المدرسة والحصول على نتائجهم وأعراضهم للخطر والمرض، والآن الكثير من المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن استكمال توزيع درجات الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من تأدية الطلاب للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

استخراج درجات الفصل الدراسي الأول من منصة مدرستي

بعد إعلان بعض مدارس السعودية للمرحلة الابتدائية عن جاهزية درجات الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي ، أوضح بعض معلمي المدارس أنه يمكن من خلال منصة مدرستي استخراج النتائج من خلال بوابة التقويم، وأوضح المعلمون أيضًا أنه يمكن من خلال منصة نور التعليمية التوصل لنتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال رقم الهوية الوطنية أو بالسجل وذلك حتى يتم توفير الخدمة بدون تسجيل، والإستعلام عن نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول من منصة مدرستي هو من أسهل طرق الاطلاع على درجات الفصل الدراسي الأول.

منصة مدرستي للاستعلام عن النتائج

تثني وزارة التربية والتعليم بالسعودية على مجهود الآباء مع الطلاب من البنات والبنين وأنهم لهم فضل كبير في تشجيع الطلاب على استكمال دراستهم في ظل الظروف الصعبة الحالية، بالإضافة للمجهود الجبار الذي بذله المعلمين في جميع أنحاء المملكة، ويظهر ذلك من خلال نتائج الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الأول، أوضحت وزارة التربية والتعليم بالسعودية أنه يمكن التوصل لنتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي والتسجيل كولي أمر أو كطالب. اختيار أيقونة التقويم من الخيارات الموضحة في الصفحة الرئيسية. من هنا نجد صفحة لاشعارات الفترة الأولى، ومنها تظهر صفحة جديدة بها بيانات الطالب المسجلة. اسم الفصل الدراسي مسجل بصيغة PDF.

يتم الضغط على تحميل الملف وتنزيله على سطح المكتب للجهاز الذي يتم استخدامه. ومن تلك الاشعارات يتم إظهار الطلاب المتواجدين بالفصل الدراسي والطالب المراد الاستعلام عن نتيجته للفصل الدراسي الأول.