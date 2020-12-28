تعرف على كيفية إرسال التطوير المهني في نظام فارس وإدخال الدورات

إدخال الدورات وعرض طريقة إرسال أنشطة التطوير المهني في نظام فارس، تعد إدخال الدورات وأنشطة التصوير المهني هي خدمة إلى قادة المدارس والتي ستكون من ضمن الإجراءات النظامية المكتوبة والمتفق عليها وتشمل رصد الأنشطة والنقاط وطباعة الشهادات تحت مسئولية العاملين في الوظائف التعليمية، ثم رفعها على النظام لاعتمادها والموافقة عليها من الرئيس المباشر، وبشكل إلكتروني على حسب الجدول الزمني والتي ستبدأ من اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر لعام 2020 ميلاديًا، وحتى يوم 31 من نفس الشهر وهو نفس وقت الإنتهاء من إضافة الدورات على حساب المعلم ورصد الساعات التدريبية والتي يدخل ضمن آلية حساب الترقيات، وإليكم التفاصيل في هذا المقال.

أشارت وزارة التعليم إلى الفترة الزمنية لإجراءات رصد الأنشطة، والآن قد اقترب موعد انتهاء فترة إدخال الدورات وإضافة الأنشطة وإرسالها، لتبدأ مرحلة اعتماد أنشطة التطوير المهني المقرر لها المدة من يوم 12 من جماد الأول الموافق 27 ديسمبر وحتى يوم 9 من رجب لعام 1442 الموافق 21 فبراير 2021، لتنفيذ ما نص عليه في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي بدء العمل منذ شهر يوليو لعام 2020.

إرسال التطوير المهني في نظام فارس

يتيح نظام فارس تفعيل أيقونة إرسال أنشطة التطوير المهني للعاملين بالوظائف التعليمية، حيث يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية من حسابه الشخصي ويمكنه عرض دوراته وفهرستها التي قام بإضافتها ورصدها قبل البدء في الإرسال حيث يمكن إضافة النقاط حتى الموعد الختامي يوم 16 من جماد الأول 1442، ثم طباعتها وحفظ الملفات على سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك ويمكن تلخيص الخطوات على النحو التالي: الدخول على رابط نظام فارس الجديد

الخدمة الذاتية للمعلمين أو الموظفين في نفس المجال، ثم صلاحية الخدمة الذاتية وبيانات أنشطة التطوير المهني واختر طباعة من قائمة خيارات المتصفح ثم احفظ ppdf بصيغة pdf على جهازك و لصور شهادات الدورات الخاصة بك، واستخدم أي برنامج لتحويل الصور إلى ملف من نفس pdf.البرنامج يتم دمج الشهادات وتجميعها في ملف واحد مع الملف الذي قمنت بتحميله وعند تفعيل أيقونة إرسال الأنشطة يتم استخدامها.

إدخال الدورات في نظام فارس

أشرنا في السابق إلى خطوت إضافة أو إدخال الدورات في نظام فارس من بوابة الخدمة الذاتية للموظف أو المعلم، وللتذكير بالخدمة في حالة رغب المعلم إضافة دورة جديدة أو ربع شهادة إلى ملف رصد الساعات أو نقاط التطوير المهني، قبل غلق الخدمة على البرنامج، فيتم بذلك الدخول إلى حسابه ثم التالي: الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية (https://sshr.moe.gov.sa)، واختيار التطوير المهني للمعلمين وتأكد من صحة بياناتك وتشمل الاسم والسجل المدني والاسم وجهة العمل ورقم الهاتف وافق على صحة بياناتك من المربع الحواري الخاص بذلك.

ثم ابدأ في إدخال الدورات بالضغط على أيقونة كلمة” إضافة” الدورات التدريبية في نظام فارس وستظهر لك شاشة إدخال البيانات لأسماء الدورات والجهات المقدمة لها وتاريخ الحصول عليها، وإدخال بيانات دورات نشاط التطوير المهني إدخال بيانات دورات نشاط التطوير المهني، واتبع التعليمات المدونة على الصورة ومن خلال تسجيل أسماء الدورات أو الأنشطة في الحقول الإلكترونية الفارغة، وتشمل اسم النشاط بالكامل، الجهة المنفذة وفق خيارات القائمة وتاريخ بدء وانتهاء الدورة، الحالة للموظف مستفيد، نوع النشاط من الخيارات، مدة أو عدد ساعات النشاط.

يراعي في إدخال أنشطة الإنتاج المعرفي مثل المؤلفات، البحوث الإجرائية، أوراق العمل وغيرها أن يتم وضع خيار المادة ويمكن فحص البيانات للتأكد من صحتها، وعند ظهور رسالة خطأ يتم تعديل ما يلزم إن تطلب الأمر، وتوجد الخدمة بجوار كلمة حفظ وفي حالة التأكد من إضافة كل البيانات بشكل صحيح يتم الإقرار بصحتها، ثم الضغط على حفظ وعند تفعيل خدمة الإرسال للاعتماد وتنفيذ الطلب، لن يكون بمقدور المعلم إضافة أي نشاط آخر.

خطوات اعتماد أنشطة التطوير المهني من المدير

اعتماد أنشطة التطوير المهني من خلال حساب المدير المسئول، بعد تسجيل الدخول على واجهة حسابه الرئيسية فقد بين المركز الوطني للتطوير المهني أنه يتم الدخول على طلبات الاعتماد للأنشطة من قائمة العمل، وسيظهر لكم طلب اعتماد نشاط تطوير مهني لأحد المعلمين أو الموظفين ويقوم بعدها المدير باستعراض تفاصيل الطلب من الأيقونة الخاصة بذلك، ثم يحدد الإجراء المطلوب لكل نشاط من حيث القبول أو إعادة للتعديل، أو الرفض.