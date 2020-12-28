سداد رسوم الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين

سداد رسوم الرخصة المهنية، كانت قد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أنه في هذا الوقت الحالي يبدأ تسجيل إختبار الرخصة المهنية للمعلمين والخريجين في المراحل الثلاثة منه، حيث أنه قد انتهى جميع معلمي التعليم الأهلي والتعليم العام في المرحلتين الأولى والثانية، وفي هذا الوقت أيضًا سيستمر تسجيل المعلمين الجدد في مراحل التعليم المبكر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الخبر.

طريقة سداد الرخصة المهنية

تبدأ مرحلة التقديم لجميع الفئات للاختبار العام والاختبار التخصصي، ومن شروط اكتمال التقديم على تلك الاختبارات هو سداد رسوم رخصة المعلم وذلك بعد التسجيل في المنصة التي تم دشنتها الهيئة، وقد تم التوضيح في وقت سابق عن قيمة تلك الرسوم، وهذا ما سوف نذكره أدناه، و أوضحت الهيئة أنه يوجد طريقتين لإتمام السداد بطريقة صحيحة، عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو من خلال الدفع عن طريق الإنترنت.

سداد رسوم الرخصة المهنية

يمكن أن يتم سداد جميع الرسوم الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والخريجين وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية يتم اختيار الصراف الآلي.

يتم إختيار المدفوعات والسداد.

يتم إختيار قياس 008.

نقوم بإدخال رقم الفاتورة ورقم السجل المدني ثم اختيار رقم تسلسلي يتكون من ثلاثة خانات.

ونختار الاختيار تسديد المقابل المادي.

في البداية يتم التسديد عن طريق الانترنت.

يتم اختيار خانة سداد الفواتير.

يتم إضافة خانة فاتورة جديدة.

يتم اختيار الاختيار قياس أو يمكن أن يتم كتابة الرقم المفوتر 0088.

يتم إدخال رقم الفاتورة بعد ذلك كما هو في طريقة سداد رسوم الرخصة المهنية في الطريقة الأولى.

يتم اختيار خانة تسديد المقابل المادي.

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الطريقة الأولى استخدام الصراف الآليالطريقة الثانية استخدام الإنترنت