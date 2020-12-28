تمويل إسلامي بدون تحويل الراتب وأقساط حتى 5 سنوات من بنك الرياض

تمويل إسلامي بدون تحويل الراتب يعتبر واحد من ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد ميسرة وأقساط حتى 5 سنوات كما يوفر البنك عرض التمويل بدون تحويل الراتب من خلال خطوات سهلة وميسرة بالإضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال طلب المنتج،ويعد بنك الرياض من أهم المؤسسات المالية في المملكة التي تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من العروض التمويلية والمنتجات البنكية التي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الشرائح الأقتصادية ومن جميع الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل إسلامي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض تمويل إسلامي بدون تحويل الراتب وذلك بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة بالإضافة إلى فترات سداد ميسرة وأقساط مجدولة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل،كما يعمل البنك على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء،وسوف نوضح لك عزيزي القارئ من خلال موقع ثقفنى أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب.

تمويل مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل بنك بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يقدم البنك تمويل فوري بفترات سداد حتى 5 سنوات. يوفر بنك الرياض للعملاء هامش ربح تنافسي. يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج وذلك بعد توافر الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. يتميز تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب بمبالغ مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي. متطلبات سهلة وميسرة لجميع العملاء لاستكمال طلب القرض. يقدم بنك الرياض للعملاء الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لديه بدون تحويل الراتب وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب المنتج. يعمل البنك على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

شروط الحصول على قرض بنك الرياض بدون تحويل الراتب

وقد قام بنك الرياض في المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الضوابط والشروط من أجل الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم لطلب التمويل من السعوديين العاملين في القطاع المصرفي أو الشركات الكبري المعتمدة لدي البنك. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 سنة للسعوديين أما إذا كان المتقدم من المقيمين فيجب ألا يقل عمره عن 22 سنة. الراتب الشهري للمتقدم يشترط ألا يقل عن 10 الأف ريال سعودي. لا تقل مدة الخدمة في العمل عن سنة واحدة وذلك عند التقدم بطلب التمويل. يجب ألا تزيد الإلتزامات المالية للعميل لدي بنك الرياض أو أي جهة أخرى عن 33٪ من إجمالي الراتب الأساسي للمتقدم بطلب التمويل.

طريقة التقديم على طلب القرض الشخصي والمستندات المطلوبة

يمكن للأفراد داخل المملكة التقديم على طلب تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب الشهرى من خلال زيارة أحد فروع البنك المتواجده في المملكة وتقديم الوثائق والمستندات التي يحددها البنك،وسوف نوضح في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى تلك الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب المنتج.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو بطاقة إثبات الهوية للمتقدم المقيم في المملكة العربية السعودية.

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.

تقديم شهادة تعريف بالراتب الشهري للعميل من جهة العمل الخاصة به.