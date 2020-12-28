زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل جنوب تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع فى حوالى الساعة 21:39 بتوقيت غرينيتش على عمق 10 كيلومترات فى مياه المحيط الهادئ وعلى بعد 149 كيلومترا من جنوب غرب مدينة كورال بمنطقة لوس ريوس. ولم يتم إعلان إنذار من مخاطر وقوع تسونامى كما لم ترد حتى الآن أى معلومات حول سقوط إصابات أو أضرار مادية.

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