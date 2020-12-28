331 ألف وفاة.. الولايات المتحدة تقترب من تسجيل 19 مليون إصابة بـ كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، تسجيل 179 ألف و104 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1309 حالة وفاة.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 18 مليونا و909 ألف و910 إصابة، و330 ألف و901 حالة وفاة.

ومن ناحية أخرى، حذر أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية من أن "الأسوأ لم يأت بعد" بشأن جائحة كورونا، ويجب على الأمريكيين الاستعداد لزيادة عدد الإصابات بعد عطلة أعياد الميلاد.

وقال فاوشي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستشهد طفرة في إصابات كورونا بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

وبسؤاله عما يتوقع إذا كان الأسوأ لم يأت بعد، أجاب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "نعم".

وأشار عضو خلية مكافحة فيروس كوروا في البيت الأبيض ومستشار ترامب لمكافحة الوباء، إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا لا يبدو أنها تصيب الناس بعدوى أكثر خطورة.

وأوضح أنه على الرغم من أن الطفرات في فيروس كورونا تبدو مقلقة، لكن الفيروسات "تتحور" طوال الوقت، مشيرا إلى أن الدراسات لم تثبت أن هذه السلالة تجعل المصابين أكثر مرضا من النسخ الأخرى.

وأضاف فاوتشي ان السؤال الآخر المهم هو "هل تخترق السلالة الجديدة الحماية التي تعطيها اللقاحات المستخدمة حاليا؟.. بحسب زملائنا في بريطانيا يبدو أن ذلك لنيحدث".

وأكد أن المسؤولين الأمريكيين سيجرون الدراسات الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات تعمل على السلالة الجديدة.