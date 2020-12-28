رابط منصة مدرستي الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلق العام الدراسي الحالي عبر رابط منصة مدرستي التعليمية داخل المملكة العربية السُّعُودية وذلك في ضوء تفعيل نظام التعليم عن بعد والحد من انتشار الوباء قدر الإمكان ، ولقد أُجريت الاختبارات أيضًا عبر منصة مدرستي بنظام أون لاين ، والآن أصبح في إمكان الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج اختيارات الفصل الدراسي الأول عبر الموقع الرسمي للمنصة بسهولة.

الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول 1442 مدرستي

من أجل استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي ؛ لا بُد من اتباع الخطوات التالية الذَكر:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو ولي الأمر.

عند الولوج إلى الصفحة الرئيسة ؛ يتم من خلالها الضغط على أيقونة (تقويم).

ثم الضغط على (إشعار الفصل الأول الدراسي).

هنا سوف يظهر مِلَفّ بتنسيق (PDF) متضمنًا على جميع التقييمات والنتائج الخاصة بالطالب.

بعد تنزيل المِلَفّ على الحاسوب أو الجوال (المزود بأحد برامج فتح ملفات pdf)، يتم فتح المِلَفّ والحصول على نتائج الطالب كاملة في جميع المواد الدراسية.

يُمكن طباعة مِلَفّ نتائج الطالب عند الرغبة في ذلك أو الاحتفاظ به على الجهاز.

رابط منصة مدرستي السعودية

كانت ولا تزال وزارة التربية والتعليم السُّعُودية تسعى جاهدة إلى توفير أقصى عوامل الراحة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من أجل متابعة العملية التعليمية بنظام الأون لاين عن بعد عبر منصة مدرستي دون أن تواجههم أي مشكلات أو عثرات، وإلى جانب الفصول الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز وتوفير المناهج والشرح والمادة العلمية عبر المنصة ن تمكنت الوزارة من إجراء الاختبارات أيضًا أون لاين ، فضًا عن أن الحصول على نتيجة الطالب في الاختبارات بات متوفرًا أيضًا عبر منصتي المدسية، ويمكن الولوج بشكل مباشر إلى رابط منصة مدرستي الجديد للحصول على هذه الخِدْمَات في أي وقت.

وبعد التطرق إلى رابط منصة مدرستي الجديد وخطوا الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول 1442 هـ يُذكر أن نتائج الطلاب يتم رصدها ورفعها على المنصة تابعًا ؛ حيث إن عملية التقييم تم بشكل آلي تمامًا عبر منصة مدرستي من أجل ضمان حصول كل طالب على التقييم خاصته بدقة متناهية.