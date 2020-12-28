خطر جديد.. الصين تسجل ارتفاعا في الإصابات المحلية بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة إن 15 حالة لقادمين من الخارج، و6 حالات محلية جميعها في مقاطعة لياونينج، ما يشير إلى ارتفاع الاصابات المحلية.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 20 من 15 حالة في اليوم السابق.

ومن ناحية أخرى، شددت بكين قيود على السفر، بسبب مخاوف من أن السفر الجماعي في الصين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الحالات في العاصمة بكين، حيث أبلغت عن حالات منقولة محليًا لليوم الرابع على التوالي.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين الآن 86976 حالة، في حين ظل عدد القتلى دون تغيير عند 4634.