أعلنت السلطات البرازيلية، إصابة نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مكتب نائب الرئيس البرازيلي وفق رويترز إن نتائج فحوصات خضع لها موراو أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، حيث سيعزل في محل إقامته.
ويعد موراو ليس المسئول البرازيلي الأول الذي يصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب الرئيس البرازيلي في يوليو الماضي وتعافى من الفيروس.
ومن ناحية أخرى، سجلت البرازيل أمس الأحد 18 ألفا و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 344 حالة وفاة.
وبذلك تكون البلاد قد سجلت نحو 7.5 مليون إصابة بالفيروس، وجاءت في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة نائب الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.