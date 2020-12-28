الأمن التونسى يوجه ضربة موجعة لـ 16 مهاجرا غير شرعى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وفقا لبيان وزارة الداخلية التونسية، أنه جرى إيقاف المجموعة وهم بصدد إحداث ثقوب بالسور الخارجى لميناء حلق الوادى بتونس العاصمة، بهدف الهجرة غير الشرعية من هناك إلى الأراضى الأوروبية.
ولفتت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بشأنهم.
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