ارتفاع جديد .. الصين تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن 15 حالة منهم لقادمين من الخارج، و6 حالات محلية جميعها فى مقاطعة لياونينج.
وارتفع عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض، والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 21 من 15 حالة فى اليوم السابق.
كورونا فى الصين
وفى سياق متصل، شددت بكين من القيود على السفر، بسبب مخاوف من أن السفر الجماعى فى الصين خلال فترة عطلة رأس السنة قد يتسبب فى ارتفاع عدد الحالات فى العاصمة بكين، حيث أبلغت عن حالات منقولة محليًا لليوم الرابع على التوالى.
جدير بالذكر، أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البر الرئيسى للصين الآن 86976 حالة، فى حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.
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