السودان ينشر أعداد كبيرة من القوات العسكرية في دارفور.. لهذا السبب

أعلن والي جنوب دارفور، نشر السودان أعدادا كبيرة من القوات في الولاية، وذلك عقب مقتل 15 شخصا في أعمال عنف بالولاية.

وقالت قيادات محلية وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية إن قتال على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.

وقال أحد القيادات المحلية إن أفرادًا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر.

وكشف موسى مهدي، والي جنوب دارفور، أن لجنة الأمن في الولاية قررت نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين في أعمال العنف، وجمع السلاح من الجانبين، والتحقيق.

وكان اتفاق تم في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وجماعات التمرد في دارفور، إلا أنه استثنى المجموة الأكثر نشاطا على الارض.