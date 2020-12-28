لينك نظام نور برقم الهوية.. استعلام نتائج الطلاب 1442 نظام نور بدون رقم سري

يبدأ نظام نور في عرض النتائج من الفصل الدراسي الأول مع بدء المدارس لتحميل نتائج امتحانات المدارس المتوسطة والثانوية على النظام، كما يعتبر نظام نور أحد الأنظمة الكترونية التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويتيح ذلك النظام مجموعة هائلة من الخدمات الالكترونية في مجال التعليم لمختلف المراحل الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في موقع نور

يمكنك الاستعلام عن نتائج الاختبار من خلال موقع نور، حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التأكيد وإدخال نظام نتائج نور، ثم انقر فوق كلمة التالي، وبذلك يتم تسجيل حساب جديد يمكنك فتحه تلقائيًا عند كل تسجيل دخول، يسمح نظام نور بتتبع أداء الطلاب ويسهل عملية البحث بخطوات بسيطة ويضمن سرية البحث بكلمة مرور خاصة بكل طالب.

تسجيل الطلاب في نظام نور

يتيح نظام نور لأولياء الأمور تسجيل الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، بحسب التصميم المعلن بهذا الصدد، حيث يمكنهم تسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين للدخول إلى النظام، كما يقدم نظام نورس خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية، بالإضافة إلى التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون، والتي تختص بالمستوى الأكاديمي للطلاب وأدائهم خلال العام، كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى.

وفي هذه الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد على أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، يتيح رابط نظام نور إمكانية للطلاب من المملكة العربية السعودية مشاهدة كل ما هو جديد في أخبار التعلم وجداول الاختبارات من خلال موقع نظام نور، لأن موقع نور يساعد الطالب على معرفة كل ما هو جديد والتعرف على كل ما يتعلق بالدراسة، حيث يوجد قوائم تحتوي على كافة الخدمات، مما يسهل على الطالب الحصول عليها.

يمثل موقع نظام نور رابطًا بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن للمسؤولين أيضًا التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور على الويب، وبالتالي يمكن لوزارة التعليم تقديم الخدمات بسهولة، يقدم نظام نور العديد من الخدمات للمعلم منها خدمة ترك التطبيقات، وغيرها من الخدمات التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.