رابط نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه 1442 بعد اعتمادها رسميًا من وزير التعليم

يتيح رابط نظام نور خدمة استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه 1442 وذلك بعدما يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وهذا في ظل إعلان وزارة التعليم السعودية عن السماح لكل الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة النتائج واستخراج الشهادات وذلك بالنسبة لكل المراحل التعليمية بشكل إلكتروني عبر استخدام خدمات ورابط نتائج الطلاب نظام نور 1442 عبر شبكة الإنترنت.

رابط نظام نور استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه

قالت وزارة التعليم السعودية بأن عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراج الشهادات سيكون بالإمكان القيام بها من خلال شبكة الإنترنت وتحديدًا عبر موقع نظام نور والذي يقدم باقة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المميزة لكل الطلاب وأولياء أمورهم في مختلف أنحاء المملكة.

وشددت وزارة التعليم في تصريحاتها على مطالبة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن البدء في الاستعلام عن النتيجة فور اعتماد النتائج بصورة رسمية من قبل الجهات المسؤولة داخل الوزارة خلال الساعات المقبلة.

خطوات استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه 1442

شرحت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خطوات إجراء استعلام نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور 1442 برقم الهويه ورقم السجل المدني خلال الفترة الماضية، وذلك بعدة خطوات بسيطة وميسرة قد جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى موقع نظام نور 1442 على شبكة الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول باستخدام الاسم والرقم السري.

اضغط على خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهويه.

قم بالضغط على رقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني.

اضغط على موافقة وعرض النتيجة.

ويذكر بأن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت بأنها ستقوم بنشر نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور 1442 برقم الهويه فور الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها أول بأول ولكل فصل ومرحلة دراسية على حدة خلال الفترة المقبلة.