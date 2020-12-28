كلوب غاضب بشدة: "ما حدث أشبه بالخسارة"

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون أشبه بالخسارة، مشيرا إلى غضب لاعبيه من إهدار فرصة التقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول على أعتاب الخروج بالنقاط الثلاث من أنفيلد بعدما تقدم بهدف ساديو ماني في الدقيقة 12، لكن سيمي أجاي أدرك التعادل بضربة رأس قرب النهاية ليحرم حامل اللقب من الفوز مساء الأحد.

وأوضح كلوب أنه ينتظر عرضا أكثر انضباطا من فريقه، الذي يتصدر الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

وقال كلوب للصحفيين: "إنها تشبه (الخسارة)، لكن حصلنا على نقطة إضافية، لذا الأمر جيد.

وتابع: "يشعر اللاعبون بغضب أكبر من أي شيء آخر لأنهم يدركون أن هذا الموقف ليس مثاليا لكن هكذا سارت الأمور. الآن يجب علينا خوض المباراة المقبلة في غضون 3 أيام".

وأضاف "يجب أن نلعب كذلك بانضباط لكن بشكل مختلف. يجب أن نؤدي ونجيد في الجانب الهجومي والتحركات والإبداع والدفاع. في النهاية تعادلنا مباراة في الدوري وهو ما يمكن أن يحدث".

ويفتقد ليفربول بالفعل ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب إصابات طويلة، ومن المرجح أن يغيب جويل ماتيب عن مواجهة نيوكاسل بعدما تعرض لإصابة عضلية وخرج بعد مرور ساعة من اللعب.

وأضاف المدرب الألماني "جويل مصاب وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها قلب دفاع للإصابة. هذا غير جيد بكل تأكيد خاصة في الوقت الحالي إذ بدأنا نظهر بشكل جيد مرة أخرى لكن لا يمكن تغيير ذلك. يجب علينا تقبل الأمر والمضي قدما".