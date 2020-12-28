إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب موراو فى بيان، إن "نتائج الفحوص التى خضع لها جاءت إيجابية يوم الأحد، وسيعزل نفسه فى جابورو، مقر إقامته الرسمي".
وموراو هو أحدث مسؤول برازيلى كبير يصاب بالفيروس، حيث أصيب الرئيس جايير بولسونارو، فى يوليو الماضى وتعافى.
وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت عن تسجيل 344 وفاة و18.479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الـ24 ساعة الأخيرة.
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