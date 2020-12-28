ألمانيا تسجل ما يقرب من 11 ألف إصابة بكورونا و348 وفاة

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، و348 حالة وفاة.

وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت مليون و651 ألف و834 إصابة، و30 ألفا و126 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا إلى الشباب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.