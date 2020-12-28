كوريا الجنوبية تسجل 3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المقر المركزى لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الإثنين- إنه رصد سلالة كورونا الجديدة فى عينات ثلاثة أشخاص قادمين من بريطانيا. ومن المعروف أنهم من أفراد أسرة واحدة، ووصلوا من لندن إلى كوريا الجنوبية يوم 22 ديسمبر.

وعلى أثر ذلك تعهد المسؤولون بالإسراع بجهود تدشين برنامج تطعيم عام من فيروس كورونا. وتواجه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خصوصا وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبى فى ذلك الإجراء الوقائي.