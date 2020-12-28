كوريا الجنوبية تسجل أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة للأشخاص القادمين من بريطانيا

سجلت كوريا الجنوبية أولى الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا.
وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الاثنين- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه رصد سلالة كورونا الجديدة في عينات ثلاثة أشخاص قادمين من بريطانيا. ومن المعروف أنهم من أفراد أسرة واحدة، ووصلوا من لندن إلى كوريا الجنوبية يوم 22 ديسمبر.
ويُعتقد أن نسبة انتشار السلالة الجديدة تقترب من 70% وتنتشر بوتيرة أسرع.
وبشكل منفصل، أكدت السلطات الصحية إصابة 4 أشخاص من أفراد الأسرة القادمين من بريطانيا، بفيروس كورونا، ويجري التحقق فيما إذا كانت إصابتهم بسلالة كورونا الجديدة.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بشكل مؤقت بدءا من يوم 23 حتى نهاية هذا العام، وإلزام جميع الأشخاص القادمين من بريطانيا بإجراء اختبار كورونا عند رفع العزل الذاتي الذي يستمر لمدة 14 يوما.
وقررت الحكومة تشديد إجراءات الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من جنوب أفريقيا التي أكدت مؤخرا سلالة كورونا الجديدة الأخرى، مثل درجة حرارة الجسم عند دخولهم وإجراء اختبار كورونا إضافي عند رفع العزل الذاتي، كما تجري التحليل الجيني للمصابين القادمين من جنوب أفريقيا بفيروس كورونا للتحقق مما إذا كانوا مصابين بسلالة كورونا الجديدة.
وقال باحثون في الخارج إن سلالة كورونا الجديدة التي اُكتشفت في جنوب أفريقيا، تؤدي إلى موجة ثانية لكوفيد-19 هناك.
وأوضح المقر المركزي أن البلاد تشدد إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار السلالة الجديدة من كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، وأضاف أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل في جلسة صحفية بعد ظهر اليوم.
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