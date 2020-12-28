الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية

أطلقت الصين قمرين صناعيين لأغراض علمية، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشوان –في بيان اليوم- أن صاروخا من طراز (لونج مارش-4 سي) أطلق الساعة 11:44 مساء أمس بتوقيت بكين وعلى متنه قمرين صناعيين دخلا المدار المخطط لهما بنجاح، مشيرا إلى أن القمر الصناعي الأول (ياوجان-33) للاستشعار عن بعد، والثاني مخصص لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانوية. وسيجري استخدام القمرين الصناعيين لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها.

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